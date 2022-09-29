Кремль объявит об аннексии захваченных территорий Украины 30 сентября 29 сентября, 13:04 Кремль анонсировал выступление Путина по поводу анексии (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В руководстве РФ решили объявить об аннексии захваченных территорий Украины 30 сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

По его словам, также запланировано «объемное» выступление кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу аннексии.

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С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.