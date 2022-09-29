Кремль объявит об аннексии захваченных территорий Украины 30 сентября

29 сентября, 13:04
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Кремль анонсировал выступление Путина по поводу анексии (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Кремль анонсировал выступление Путина по поводу анексии (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В руководстве РФ решили объявить об аннексии захваченных территорий Украины 30 сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

По его словам, также запланировано «объемное» выступление кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу аннексии.

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С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

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27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

https://www.youtube.com/watch?v=aeXiiazodx4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Донецкая область Луганская область Запорожская область Херсонская область Война России против Украины аннексия

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