«Все знакомы с российской методичкой». Кремль регулярно обвиняет других в том, что планирует сделать сам — посольство США 22 апреля, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Посольство США заявило, что Кремль регулярно обвиняет других в том, что планирует сделать сам.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«В то время как православные христиане всего мира готовятся к празднованию Пасхи, Кремль продолжает дезинформационную кампанию, обвиняя Украину в планировании провокаций на праздник», — говорится в сообщении.

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В дипломатическом ведомстве добавили, что сегодня уже все знакомы с российской методичкой.

В посольстве заявили, что если бы российское руководство действительно заботилось о мире на праздники, оно приказало бы прекратить убийства и выйти из Украины.

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