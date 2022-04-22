«Все знакомы с российской методичкой». Кремль регулярно обвиняет других в том, что планирует сделать сам — посольство США

22 апреля, 12:00
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Российский оккупант в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Посольство США заявило, что Кремль регулярно обвиняет других в том, что планирует сделать сам.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«В то время как православные христиане всего мира готовятся к празднованию Пасхи, Кремль продолжает дезинформационную кампанию, обвиняя Украину в планировании провокаций на праздник», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1517410481908113408

В дипломатическом ведомстве добавили, что сегодня уже все знакомы с российской методичкой.

https://www.youtube.com/watch?v=L9sgO7pMceo

В посольстве заявили, что если бы российское руководство действительно заботилось о мире на праздники, оно приказало бы прекратить убийства и выйти из Украины.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Кремль Война России против Украины

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