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Кремль: Обмен осужденными "всех на всех" осложнен разными подходами России и Украины

Сегодня, 12:18
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Кремль не стал уточнять детали подходов двух государств

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными по принципу "всех на всех" осложнен разными подходами России и Украины.

"Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех"... Но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве - кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех", - цитирует Пескова ТАСС.

Песков не стал уточнять детали этих подходов.

Последний масштбный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года на КПВВ Майорск в районе Горловки. 74 украинца обменяли на 306 боевиков. После этого Россия заблокировала этот процесс.

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Обновление. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко заявила, что Киев предложил два варианта обмена пленными 5 января 2019 года по формулам 22-22 и 72-19.

Украина готова помиловать и передать представителям "Л/ДНР" 72 сепаратиста в обмен на 19 украинских заложников на оккупированных территориях Донбасса.

Также Украина готова немедленно передать Москве 22 россиянина, которые были задержаны и осуждены украинским судом, в обмен на украинцев.

 

Теги:   Обмен пленными Украина Дмитрий Песков Россия

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