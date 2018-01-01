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Кремль объяснил игнорирование Путиным телефонного разговора с Порошенко

Сегодня, 16:28
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Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что Владимир Путин игнорирует запросы на телефонный разговор.

Песков заявил, что Путин общается с другими лидерами по телефону в том случае, если запрос о разговоре находит понимание, сообщает Интерфакс.

"Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи, и передается по обычному телефону просто предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов, иногда не находит понимание", - сказал Песков.

В минувшую среду Путин заявил, что он не отвечает на просьбу Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании.

Порошенко заявлял, что запрашивал телефонный заговор с Путиным сразу же после захвата Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе вместе с экипажами. Мировое сообщество осудило акт агрессии России, однако Москва называет произошедшее "провокацией Украины" и "нарушением границы".

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Теги:   Дмитрий Песков Петр Порошенко Владимир Путин

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