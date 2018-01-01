Кремль объяснил игнорирование Путиным телефонного разговора с Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что Владимир Путин игнорирует запросы на телефонный разговор.
Песков заявил, что Путин общается с другими лидерами по телефону в том случае, если запрос о разговоре находит понимание, сообщает Интерфакс.
"Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи, и передается по обычному телефону просто предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов, иногда не находит понимание", - сказал Песков.
В минувшую среду Путин заявил, что он не отвечает на просьбу Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании.
Порошенко заявлял, что запрашивал телефонный заговор с Путиным сразу же после захвата Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе вместе с экипажами. Мировое сообщество осудило акт агрессии России, однако Москва называет произошедшее "провокацией Украины" и "нарушением границы".
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