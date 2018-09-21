Кремль о новых санкциях США: Это нечестная конкуренция против сверхконкурентной продукции ВПК РФ

Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции США проявлением недобросовестной конкуренции.
По мнению Пескова, в новых санкциях можно усмотреть недобросовестную, нечестную конкуренцию и попытку нерыночными методами вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей.
"Продукция российского ВПК не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна...Второй фактор - это продолжающаяся санкционная истерика в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению. Она продолжает доминировать у наших американских коллег и не дает возможности трезво оценивать перспективы двусторонних отношений", - цитирует Пескова Интерфакс.
21 cентября Государственный департамент США ввел санкции против 33 физических и юридических лиц, связанных с деятельностью оборонного и разведывательного секторов России. В список попала и частная военная компания (ЧВК) Вагнера.
Также Госдеп объявил о введении санкций против Китая в связи с закупкой у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.
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