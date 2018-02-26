Кремль о массированных бомбардировках Восточной Гуты: Мы крайне обеспокоены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне обеспокоены ситуацией в сирийской Гуте.

По словам Пескова, сирийский вопрос обсуждался на переговорах Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель:

"Ситуация в Сирии действительно обсуждалась. Она вызывает крайнюю обеспокоенность. Вы знаете, что террористы, которые находятся в Восточной Гуте, не складывают оружие, они держат местное население в заложниках. Это же является причиной весьма напряженной ситуации", - цитирует Пескова РБК.

Спикер президента РФ добавил, что Минобороны России предупреждало о "возможных провокациях с химическим оружием в Восточной Гуте".

Согласно данным правозащитников, авианалеты и артиллерийские обстрелы пригорода Дамаска Восточной Гуты со стороны режима Асада продолжаются с 18 февраля. В результате погибли по меньшей мере 519 человек. По данным правозащитников, в авианалетах участвует российская боевая авиация.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую 30-дневного прекращения огня в Сирии.

Однако 25 февраля силы Асада продолжили обстреливать подконтрольные повстанцам районы Восточной Гуты.

Этот период стал самым кровопролитным после химической атаки в 2013 году в окрестностях Дамаска. Тогда, по разным источникам, количество жертв составило от нескольких сотен до 1729 человек, значительное число погибших - дети.