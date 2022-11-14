Приезд Зеленского в Херсон: в Кремле невнятно отреагировали 14 ноября, 12:37 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После позорного отступления российской оккупационной армии из Херсона в Кремле попытались прокомментировать визит президента Украины Владимира Зеленского в освобожденный город, который РФ «вписала» в свою конституцию, но получилось невнятно.

«Мы оставляем это без комментариев, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он попытался убедить журналистов и российских граждан, что Херсон якобы остается «территорией Российской Федерации».

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При этом кремлевский диктатор Владимир Путин пока не спешит посещать украинские территории, которые Россия объявила своими.

Также в Кремле утверждали, что несмотря на бегство армии РФ из Херсонской области, регион якобы «остается частью» России.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.