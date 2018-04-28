Кремль не пригласил президента Сербии на инаугурацию Путина

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Александар Вучич и Владимир Путин

Александар Вучич и Владимир Путин

Президенту Сербии Александару Вучичу не прислали приглашение на инаугурацию президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Blic.

Сербские СМИ назвали это проявлением того, что в России Вучича не считают "своим человеком". В частности потому, что Вучич тесно контактирует с канцлером Германии Ангелой Меркель - за полтора месяца у них было две встречи.

Также Россия все еще не может договориться с Белградом о дипломатическом статусе русского гуманитарного центра в Нише.

Вучич в день инаугурации Путина будет осуществлять визит в Анкару, где проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В администрации президента Сербии добавили, что поездка в Турцию была запланирована несколько месяцев назад и не комментируют решение официальной Москвы не отправлять приглашение.

Напомним, что очередная инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. На выборах президента России Путин набрал более 70% голосов.

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