Кремль не пригласил президента Сербии на инаугурацию Путина

Президенту Сербии Александару Вучичу не прислали приглашение на инаугурацию президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Blic.

Сербские СМИ назвали это проявлением того, что в России Вучича не считают "своим человеком". В частности потому, что Вучич тесно контактирует с канцлером Германии Ангелой Меркель - за полтора месяца у них было две встречи.

Также Россия все еще не может договориться с Белградом о дипломатическом статусе русского гуманитарного центра в Нише.

Вучич в день инаугурации Путина будет осуществлять визит в Анкару, где проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В администрации президента Сербии добавили, что поездка в Турцию была запланирована несколько месяцев назад и не комментируют решение официальной Москвы не отправлять приглашение.

Напомним, что очередная инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. На выборах президента России Путин набрал более 70% голосов.