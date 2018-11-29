Кремль назвал продолжением провокации призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азовское море

В Кремле заявили, что реакция на появление кораблей НАТО в Азовском море является негативной

Кремль назвал продолжением провокации со стороны Украины призыв президента Петра Порошенко к НАТО отправить корабли в Азовское море.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, постановка такого вопроса "нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии", пишет ТАСС.

Он также заявил, что позиция Кремля по этому вопросу негативная.

При этом Песков не стал говорить о возможной реакции Москвы в случае, если НАТО поддержит предложение украинского президента.

Ранее Порошенко в интервью немецкой газете Bild выразил уверенность, что страны-члены НАТО будут готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и гарантировать ей безопасность.

Он также говорил о возможности отправки кораблей НАТО в Черное море.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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