Иван Яковина
Список страхов Кремля
Илья Кенигштейн
Почему к нам никто не едет?
Иван Примаченко
Хорошие школы – какие они?
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Кремль назвал новый проект санкций США "рэкетирством"

Сегодня, 12:19
1129
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Кремль: Это ничто иное, как попытка нечестной конкуренции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готовящиеся санкции США грубо нарушают международные торговые правила и граничат с "рэкетирством".

По словам Пескова, готовящиеся санкции свидетельствуют о прагматичном торговом подходе США, который направлен на вытеснение российских компаний и банков в интересах американского бизнеса.

"Этот напористый подход не имеет ничего общего с международными торговыми правилами, подход иногда граничащий с рэкетирством", -  цитирует Пескова Интерфакс.

Пресс-секретарь добавил, что меры, направленные на срыв различных энергетических проектов РФ, подрыв деятельности российских банков с госучастием - "это ничто иное, как попытка нечестной конкуренции".

13 февраля группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на  вмешательство Кремля в выборы 2016 года и военное вторжение в Украину.  

Теги:   Санкции против России Россия Кремль

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Сегодня, 05:11

article_img
Манафорт намеренно лгал следствию, нарушая условия сделки с правосудием - CNN
Геополитика

Вчера, 16:44

article_img
ООН расследует причастность российских солдат к пыткам в ЦАР - агентство
События

Вчера, 23:05

article_img
Гражданство нескольких стран. В Украину не пустили епископа УПЦ МП Гедеона

Выбор редакции

Культура

Вчера, 22:56

article_img
100 вещей и ничего лишнего и Боевой ангел. Главные кинопремьеры недели
Инновации

Сегодня, 11:56

article_img
Техосмотр не прошли. Пентагон проверит сертификацию ракет SpaceX
Саме там

Вчера, 21:05

article_img
Молодежь вымирала домами. Наркозависимый - о "травке" в школе, "ширке" с друзьями и реабилитации

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
37441
Евгений Киселев - фото
Евгений Киселев
Путин потерял Украину навсегда
18998
Джордж Сорос - фото
Джордж Сорос
Европа, просыпайся, пожалуйста
7631
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
37441
Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
Деньги vs достоинство
22025
Евгений Киселев - фото
Евгений Киселев
Путин потерял Украину навсегда
18998
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
51317
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
37441
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
34784