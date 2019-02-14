Кремль назвал новый проект санкций США "рэкетирством" Сегодня, 12:19 1129 Цей матеріал також доступний українською EPA Кремль: Это ничто иное, как попытка нечестной конкуренции EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готовящиеся санкции США грубо нарушают международные торговые правила и граничат с "рэкетирством".

По словам Пескова, готовящиеся санкции свидетельствуют о прагматичном торговом подходе США, который направлен на вытеснение российских компаний и банков в интересах американского бизнеса.

"Этот напористый подход не имеет ничего общего с международными торговыми правилами, подход иногда граничащий с рэкетирством", - цитирует Пескова Интерфакс.

Пресс-секретарь добавил, что меры, направленные на срыв различных энергетических проектов РФ, подрыв деятельности российских банков с госучастием - "это ничто иное, как попытка нечестной конкуренции".

13 февраля группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на вмешательство Кремля в выборы 2016 года и военное вторжение в Украину.

