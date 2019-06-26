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Путин встретится с Трампом 28 июня в Осаке — Кремль

Вчера, 17:46
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Kremlin.ru

Мелания Трамп, Дональд Трамп и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита G20 в Осаке 28 июня.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Встреча с Трампом — ориентировочно в 14:00 по местному времени, в три часа — второе рабочее заседание саммита», — цитирует Ушакова ТАСС.

По его словам, переговоры состоятся на площадке, которую подобрала американская сторона.

«Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты — Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее… Будет обсуждена общая канва ситуации в Сирии и вопросы совместной работы на сирийском направлении», — добавил он.

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Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, а также в Хельсинки в 2018 году.

Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.

Теги:   США США Россия Россия Владимир Путин Владимир Путин Дональд Трамп

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