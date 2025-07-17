Подрыв единства и разжигание споров. В ISW раскрыли, как Кремль изменил свою тактику по Украине из-за нового плана Трампа

Об этом сообщают аналитики института изучения войны (ISW) в своем отчете за 16 июля.

Так, эксперты обратили внимание на заявление спикера кремлевского режима Дмитрия Пескова, который подтвердил, что все положения ядерной доктрины России, в том числе ответственность ядерных государств не «подстрекать» неядерные страны, остаются в силе. Он также сказал, что ядерные государства должны «отвечать» за «подстрекательство» неядерных государств. В ISW напомнили, что в 2024 году страна-агрессор Россия обновила свою ядерную доктрину, внеся в нее пункт о том, что агрессия России со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства считается их совместным нападением.

В среду, 16 июля, Песков заявил, «европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой» в отношении РФ. Таким образом спикер кремлевского режима прокомментировал предпринимаемые президентом США Дональдом Трампом усилия по увеличению военной помощи Украине через страны НАТО, указали в ISW.

Он также призвал международное сообщество оказать давление на Киев для начала двусторонних переговоров с Россией. Аналитики расценивают это заявление как противоположное призывам Запада давить на Москву с целью добиться содержательных переговоров о прекращении войны. Такой метод, вероятно, должен создать ложное представление о готовности РФ к переговорам и одновременно подорвать авторитет Украины, констатируют в ISW.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во вторник, 15 июля, что война РФ против Украины направлена на устранение «угроз, которые создало НАТО» на границах РФ.

Кремль использует традиционные нарративы, которые он озвучивал в течение всей войны, чтобы удержать Запад от поддержки Украины. Однако, считают в ISW, он изменил свою цель — теперь она заключается не в предотвращении новой поддержки Украины, а в отказе от недавней поддержке и попытке разорвать связи между США и их трансатлантическими союзниками.

Вероятно, это сделано в ответ на недавнюю демонстрацию президентом Трампом возросшей приверженности Соединенных Штатов по поставкам оружия Украине и поддержке НАТО, считают в ISW.

Аналитики указали, что Кремль отдает приоритет информационным кампаниям, которые направлены на подрыв единства НАТО и разжигание противоречий между США и их европейскими союзниками. Таким образом Москва пытается ослабить обороноспособность Украины и добиться своих давних военных целей в войне, равносильных капитуляции страны, резюмировали в ISW.

Инфографика: NV

14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсекретарь НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет о «огромном количестве военной техники», в том числе средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

16 июля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что план, который Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разработали в последние дни, был положительно воспринят Украиной и ее союзниками.

Журналисты также подчеркивали, что Трамп нашел способ вооружить Украину, однако теперь нужно будет договориться, кто передаст ценное оружие, включая системы Patriot.