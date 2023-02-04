Кремль представляет войну против Украины как угрозу внутренней безопасности: в ISW назвали причины 4 февраля, 12:00 Владимир Путин (Фото:Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS)

Кремль использует пропагандистский миф об угрозе нападения Украины на приграничные районы РФ, чтобы обосновать репрессии против населения и мотивировать его на участие в войне.



Об этом говорится в отчете аналитиков Американского института изучения войны (ISW).

Накануне власти объявили о бессрочном продлении «желтого» уровня террористической угрозы на территории Брянской и Курской областей. Якобы в целях усиления охраны и защиты российской территории.

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Перед этим кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ, упрощающий процесс оповещения о террористических угрозах и позволяющий регионам, отнесенным к «желтому уровню» террористической угрозы, на неопределенный срок вводить повышенный террористический уровень.

Таким образом, местные чиновники, скорее всего, пытаются использовать новый режим «уровня террора» для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, частично представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности и создать дальнейшую поддержку боевых действий среди населения РФ, отметили в ISW.

Основные выводы ISW за 3 февраля:

Администрация Байдена объявила 3 февраля о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов, в который вошли высокоточные ракеты дальнего действия для HIMARS.

Путин продолжил кампанию против некоторых « оппозиционных голосов» во внутреннем информационном пространстве, продолжая предоставлять платформу для критически настроенных националистических военных блогеров.

оппозиционных голосов» во внутреннем информационном пространстве, продолжая предоставлять платформу для критически настроенных националистических военных блогеров. Российские чиновники посредством законодательных манипуляций продолжают внедрять информационную операцию о том, что война в Украине является прямой угрозой российской безопасности.

Оккупационные войска продолжали наступательные операции на линии Сватово — Кременная, особенно активизировавшись вблизи Кременной.

Также захватчики продолжали наступательные операции вокруг Бахмута.

Российские войска не получили никаких подтвержденных территориальных достижений на юге Украины.

По оценкам западных официальных лиц, российские войска понесли почти 200 тысяч потерь в войне в Украине.

Российские чиновники продолжают полагаться на государственные неправительственные организации, действующие на оккупированных территориях, для создания видимости поддержки российской оккупации со стороны населения.