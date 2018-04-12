Кремль: Канал связи с США по Сирии активно работает

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что канал связи между военными России и США по Сирии находится в активном состоянии.

Таким образом, Песков ответил на вопрос, действительно ли Минобороны РФ и Пентагон используют линию взаимодействия, чтобы избежать потерь среди российских военнослужащих в случае американских ударов в Сирии.

"Эта линия существует, и она находится в активном состоянии… В целом, говорю, что линия задействуется с обеих сторон", - цитирует Пескова РИА Новости.

Песков добавил, что Россия тщательно следит за заявлениями из США относительно Сирии.

11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. В своем Twitter он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!", - написал Трамп.

В тот же день, Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки,а также ударные подразделения Вооруженных сил. Такие действия вызваны возможным ракетным ударом США по Сирии.