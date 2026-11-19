После трехсторонней встречи лидеров КНР, Китая и США в Шэньчжэне Кремль опубликовал стенограмму открытой части этих переговоров, в которой изменил формат обращения Дональда Трампа к Владимиру Путину.

На это обратил внимание российский паблик Агентство.

В то время как Трамп в одном случае назвал российского диктатора по имени («Владимир»), а в другом просто использовал местоимение, Кремль дописал в стенограмме трехсторонней встречи, что Трамп назвал Путина «Владимиром Владимировичем» и «господином президентом».

Реклама:

Правки не меняют сути заявлений Трампа, но в российском переводе они выглядят более официальными и церемонными по отношению к Путину, чем в оригинале", — подчеркивает Агентство.

Реклама

Президент США заявил, что для него «честь» участвовать в трехсторонней встрече с лидерами России и Китая. Путина он при этом назвал по имени, обращаясь к нему как «Владимир», а к лидеру КНР обратился «господин президент».

После этого Трамп повторил свои слова, еще раз обращаясь к каждому лидеру: «Это честь для меня быть с вами», — сказал он, обращаясь к Си Цзиньпину, а потом повторил те же слова, обращаясь к Путину.

Однако на сайте Кремля первая фраза была переведена так: «Я очень рад сегодня находиться с Вами, Владимир Владимирович, я рад здесь находиться с Вами, Председатель Си». Во втором высказывании сайт Кремля приписал Трампу личные обращения, которых не было: «Для меня большая честь сегодня быть с Вами здесь, господин Председатель, и с Вами, господин Президент Путин».

Обновлено в 12:00. Трехсторонняя встреча завершилась примерно через полтора часа, пишет CNN.

Встреча началась с 10-минутной открытой части, в ходе которой Си Цзиньпин перед камерами призвал «полностью запретить и ликвидировать» ядерное оружие. Трамп повторил свои традиционные надежды на то, что завершения войны в Украине можно быстро достичь, заявил, что США больше не будут избегать общения со «странами, с которыми были разногласия», и посетовал на то, что Международный уголовный суд «вышел из-под контроля». Путин упомянул о войне России против Украины, заявив, что вчера обсуждал её слидером КНР, а сегодня — с Трампом: «По инициативе президента Соединённых Штатов мы уделили этому много внимания во время двусторонней встречи», — утверждал Путин. Хотя войну против Украины развязала и ведет Россия, диктатор назвал ее «региональным конфликтом»: мол, у США, РФ и Китая «много общих интересов в урегулировании региональных конфликтов», включая войну в Украине.

Реклама:

Трамп уже провел двустороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которого назвал своим другом. В Кремле заявили, что стороны обсудили войну в Украине. Трамп также анонсировал обсуждение этого вопроса на трехсторонней встрече.

Трамп прибыл на саммит вечером 18 ноября. Си Цзиньпин лично встретил президента США в аэропорту, нарушив дипломатические протоколы Китая.