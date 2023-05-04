«Вражеское ИПСО не спит». В Воздушных силах Украины прокомментировали информацию о возможном ядерном ударе РФ 4 мая, 11:35 Кремль атаковали дронами (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя распространенную в среду, 3 мая информацию о возможном ядерном ударе по Украине из-за атаки по Кремлю, заявил, что это очередная информационно-психологическая операция врага.

По его словам, «на всех кремлевских пабликах», «слишком много об этом говорили».

«Хочу сказать, что вражеское ИПСО, оно не спит, и надо понимать, что одна из главных целей врага — посеять панику среди нашего населения, заставить людей делать „резкие движения“, чтобы кто-то бежал из страны, кто-то скупал спички, соль и т.д», — сказал он в эфире телемарафона.

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Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.