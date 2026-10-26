Зять президента США Джаред Кушнер, советник диктатора России Юрий Ушаков и спикер Кремля Дмитрий Песков в Москве, 22 января 2026 года (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что на предстоящих трехсторонних переговорах по прекращению войны РФ против Украины могут обсуждаться территориальные вопросы.

В понедельник, 26 октября, Песков допустил, что «все эти вопросы так или иначе могут стать темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования», пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.

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При этом он отказался публично обсуждать «эти детали», поскольку, по его словам, это может «навредить потенциальному будущему мирному процессу».

В интервью Алле Мазур, опубликованном 25 октября, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий является для Украины красной линией.

«Вопрос территорий — это красная линия, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров», — подчеркнул он.

Украинский лидер отметил, что для украинской стороны вопрос территорий всегда был константой, а американские переговорщики поднимали его уже давно.

Он также подчеркнул: «Все должны понять: мы ничего ни на что не меняем».

23 октября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата еще не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария.

25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и завышенных ожиданий от нее быть не должно.