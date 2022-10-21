Кремль должен усвоить, что Западу хватит денег для помощи Украине — премьер Польши 21 октября, 22:40 Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Евросоюз и США должны выделять необходимые деньги для нормального функционирования Украины, а Кремль должен понимать, что у Запада будут средства для ее поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в пятницу, 21 октября.

«Кремль должен знать, что как США задекларировали очередную многомиллиардную финансовую помощь Украине на следующий год, так и Евросоюз также поможет, и этих денег хватит для функционирования украинского государства», — заявил Моравецкий.

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Глава польского правительства подчеркнул, что оно видит значительную роль Польши в процессе выплаты европейских средств Украине, поскольку Еврокомиссия пытается предоставить Киеву средства, но должно быть согласие всех стран ЕС относительно механизма осуществления этих выплат. Моравецкий отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прислушалась также и к аргументам Польши относительно финансовой помощи Украине.

20 октября телеканал NBCnews сообщил, что США планируют выделить новый пакет военной помощи для Украины на $50 миллиардов до января.

Конгресс выделил Украине в общей сложности $65 миллиардов с начала российского полномасштабного вторжения.

Ранее СМИ сообщали, что в Республиканской партии есть разногласия относительно того, как долго следует оказывать американскую помощь Украине. После ноябрьских выборов партия может получить контроль над Палатой представителей.

Накануне Белый дом заявлял, что обе палаты Конгресса США поддерживают передачу помощи Украине и готовы оказывать военную и финансовую поддержку стране до конца войны.