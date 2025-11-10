В Кремле дали понять, что война против Украины может продлиться еще долго

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков ясно дал понять, что РФ не собирается прекращать войну против Украины (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков считает, что война против Украины прекратится тогда, когда РФ «достигнет тех задач, которые она ставила изначально».

Об этом Песков сказал в понедельник, 10 ноября, в ходе брифинга, сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Он также в очередной раз повторил традиционный нарратив Кремля относительно своей открытости к урегулированию войны «политико-дипломатическим путем».

В июне аналитики Института изучения войны (ISW), подводя итоги нового раунда переговоров Украины и РФ в Стамбуле, констатировали, что и эта встреча, и российский «меморандум» с требованиями о прекращении войны продемонстрировали, что Россия настаивает только на полной капитуляции Украины и будет пытаться достигать этой цели до тех пор, пока Путин верит, что РФ может победить Украину военным путем.

Россия пытается сорвать мирный процесс и затянуть войну, чтобы получить дополнительные достижения на поле боя, подчеркивали аналитики.

В отчете за 5 сентября эксперты ISW указали, что российский диктатор Владимир Путин пытается сделать невозможным мирные переговоры с Украиной, повторяя фейки о «нелегитимности» президента Владимира Зеленского и перекладывая вину за отсутствие прогресса на Киев.

31 октября издание Financial Times, ссылаясь на источники, сообщило, что США отменили саммит между американским президентом Дональдом Трампом и Путиным в Будапеште из-за неуступчивой позиции РФ относительно жестких требований в отношении Украины, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.