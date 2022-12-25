Кремлевская пропаганда пыталась донести через Запад нарратив о мирных переговорах — Центр противодействия дезинформации 25 декабря, 17:32 Люди стоят перед баннером с цитатой президента России Владимира Путина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На этой неделе кремлевская пропаганда пыталась через иностранных спикеров и медиа продвигать нарратив о «необходимости мирных переговоров с Россией на условиях страны-агрессора».

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации в Facebook.

На днях в издании The American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственным решением «украинского конфликта» являются «мирные переговоры и признание законных интересов безопасности России в регионе».

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По данным ЦПД, российские Telegram-каналы со ссылкой на американское издание Politico утверждали, что официальные лица США стремятся к завершению конфликта дипломатическим путем, поскольку поддержка войны «не может продолжаться вечно».

В Центре также добавили, что россияне активно распространяли в Сети опрос болгарского издания Факты относительно того, насколько перспективна идея провести переговоры для установления мира в Украине, и добавляли к нему фейковые комментарии болгар, которые якобы считают, что украинцы должны остановить сопротивление российской агрессии.

17 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны после освобождения оккупированных территорий Украины.