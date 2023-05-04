Китай отреагировал на атаку дронами по Кремлю 4 мая, 12:07 Китай прокомментировал удар дронов по Кремлю (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Министерство иностранных дел Китая, комментируя атаку дронов на Кремль, заявило, что позиция Пекина касательно войны «последовательна и ясна».

Об этом сообщает RTHK.

В китайском ведомстве заявили, «что все стороны должны избегать действий, которые могут еще больше обострить ситуацию».

Представитель китайского МИД, отвечая на вопрос, повлияет ли этот инцидент на планы Пекина отправить спецпредставителя в Украину, заявила, что «информацию о поездке спецпредставителя по делам Евразии в Украину и другие страны опубликуют своевременно».

Видео дня

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.