«Нелепо». В Белом доме отреагировали на обвинения России в причастности США к «атаке» на Кремль 4 мая, 14:45 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби назвал «нелепыми» заявлениями России, что США якобы приказали Украине атаковать беспилотниками Кремль.



Об этом сообщает CNN.

Ранее, комментируя «атаку» беспилотников, спикер диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков безосновательно заявил, что «решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать».

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Ранее CNN писал, что директор ЦРУ Уильям Бернс провел закрытый брифинг по взрывам над Кремлем. Глава Комитета по разведке Сената США сенатор Марк Уорнер заявил, что пока нет никаких признаков того, что Украина стоит за ударом беспилотника по Москве.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт и назвал взрывы над Кремлем «абсолютной инсценировкой».



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.