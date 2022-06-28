Россия должна ответить за ракетный удар по ТЦ в Кременчуге — МИД Франции 28 июня, 00:15 Спасатели на месте ракетного удара России по ТЦ Амстор в Кременчуге, 27 июня 2022 года (Фото:Дмитро Лунін / Facebook)

Россия должна ответить за ракетный удар по торговому центру в Кременчуге в понедельник, 27 июня, в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек.

Об этом написала в Twitter министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.



«Франция осуждает ракетный удар России по супермаркету в Кременчуге в Украине. Неизбирательно бомбардируя мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает вопиющие нарушения международного гуманитарного права. Россия должна ответить за свои действия», — подчеркнули в МИД Франции.

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ООН на своем сайте опубликовала заявление координатора системы ООН в Украине Оснат Лубрани после ракетной атаки РФ в Кременчуге. Она подчеркнула, что шокирована новостью, и мыслями и сердцем вместе с семьями и близкими погибших, пострадавших, жителей Кременчуга и Украины. Лубрани призвала провести независимое расследование для привлечения виновных к ответственности.



В понедельник, 27 июня, Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области. Незадолго до объявления воздушной тревоги там находились около 1000 человек. По словам президента Владимира Зеленского, многие успели выйти из ТЦ, но внутри оставались сотрудники и посетители.

Предварительно известно о гибели 13 человек, около 60 человек пострадали. В Офисе генпрокурора заявили, что правоохранителям поступило 40 заявок о пропавших без вести.

Последствия ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге https://www.youtube.com/embed/S2P6cCyLVqw

Оккупанты нанесли удар ракетами Х-22, которые выпустили бомбардировщики Ту-22 М3 из Курской области.



Глава украинского государства назвал ракетную атаку России в Кременчуге одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

В ГСЧС сообщали, что площадь пожара в результате российского авиаудара — 10 тыс. 300 кв. м. По состоянию на 23:30 пожарные тушат отдельные очаги пожара, на месте работают 949 человек, туда прибыли главы МВД и ГСЧС.



В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.



Что известно об ударах по ТЦ в Кременчуге? – Евгений Бодаква https://www.youtube.com/embed/8R3dlTY5ZIU

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