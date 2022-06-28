Россия должна ответить за ракетный удар по ТЦ в Кременчуге — МИД Франции
Спасатели на месте ракетного удара России по ТЦ Амстор в Кременчуге, 27 июня 2022 года (Фото:Дмитро Лунін / Facebook)
Россия должна ответить за ракетный удар по торговому центру в Кременчуге в понедельник, 27 июня, в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек.
Об этом написала в Twitter министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
«Франция осуждает ракетный удар России по супермаркету в Кременчуге в Украине. Неизбирательно бомбардируя мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает вопиющие нарушения международного гуманитарного права. Россия должна ответить за свои действия», — подчеркнули в МИД Франции.
ООН на своем сайте опубликовала заявление координатора системы ООН в Украине Оснат Лубрани после ракетной атаки РФ в Кременчуге. Она подчеркнула, что шокирована новостью, и мыслями и сердцем вместе с семьями и близкими погибших, пострадавших, жителей Кременчуга и Украины. Лубрани призвала провести независимое расследование для привлечения виновных к ответственности.
В понедельник, 27 июня, Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области. Незадолго до объявления воздушной тревоги там находились около 1000 человек. По словам президента Владимира Зеленского, многие успели выйти из ТЦ, но внутри оставались сотрудники и посетители.
Предварительно известно о гибели 13 человек, около 60 человек пострадали. В Офисе генпрокурора заявили, что правоохранителям поступило 40 заявок о пропавших без вести.
Последствия ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге
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