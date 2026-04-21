В Евросоюзе ожидают, что нефтепровод Дружба возобновит работу в ближайшие дни

В Евросоюзе надеются, что нефтепровод Дружба заработает в ближайшие дни и это позволит наконец разблокировать кредит Украине на 90 млрд евро.

Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос во время выступления перед комитетом Европейского парламента по вопросам иностранных дел, сообщает Укринформ.

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Кос выразила уверенность, что при поддержке нового правительства Венгрии Совет ЕС в ближайшее время сможет официально начать все переговорные кластеры.

Также она добавила, что Евросоюз может предоставить Украине долгожданный кредит в 90 миллиардов евро, как только возобновится поставка нефти по трубопроводу Дружба. По ее словам, это может произойти уже в ближайшие дни.

Агентство Bloomberg сообщало, что поставки нефти по трубопроводу Дружба могут возобновиться уже 21 апреля.

Ранее издание Deutsche Welle сообщило, что Европейский Союз запустил финальную процедуру по предоставлению Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что Дружбу планируют восстановить до конца апреля, хотя и не в полном объеме, но достаточном для нормального функционирования.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже нынешний премьер Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.