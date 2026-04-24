«Иллюзия общего фронта исчезла». Лидеры ЕС после соглашения о кредите Украине на 90 млрд евро столкнулись с другими проблемами — Politico
Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с президентом Евросовета Антониу Коштой на саммите лидеров ЕС в Кипре, 23 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)
После согласования Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро и 20-го пакета санкций против России лидеры ЕС столкнулись с колоссальным объемом других неотложных задач, пишет Politico в пятницу, 24 апреля.
На рабочем ужине во время встречи на Кипре 23 апреля лидеры ЕС праздновали успешные решения. Но перед ними встал ряд новых проблем, в частности, вступление Украины в ЕС, усиление взаимной обороны, защита от последствий войны в Иране и необходимость принять общий бюджет на 1,8 триллиона евро на семь лет.
Один из дипломатов рассказал Politico, что после новостей о снятии Венгрией вето на решение о 90 млрд евро для Украины и 20 пакете санкций против России украинский президент Владимир Зеленский, который присоединился к переговорам на Кипре, «казался веселее, чем за последние месяцы».
Но радость будет недолгой. Следующим вопросом на повестке дня ЕС стало то, когда Украину можно будет принять в блок. Это, вероятно, станет частью любого мирного соглашения с Россией, пишет издание.
По этому поводу в ЕС остаются разногласия. Например, премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам, что выступает за ускорение членства Украины, тогда как премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович практически «высмеял» эту идею.
«Я не думаю, что реалистично ожидать, что это произойдет 1 января 2027 года», — сказал он, добавив, что переговоры Хорватии с ЕС относительно членства продолжались шесть лет.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине и Молдове надо предоставить четкий график.
Politico отмечает, что в течение многих лет единство ЕС заключалось, в частности, в борьбе с премьером Венгрии Виктором Орбаном. С его уходом и после того, как он пропустил свой последний саммит ЕС, «даже иллюзия этого общего фронта» исчезла.
«Лидеры, которые выступают против вступления Украины в ЕС, больше не могут прятаться за позицией Орбана», — сказал один из чиновников ЕС, который принимал активное участие в переговорах.
В вопросах обороны лидеры также имеют разногласия, но стараются не показывать этого. Президент Кипра Никос Христодулидис на фоне войны в Иране пытался направить разговор на вопросы безопасности и представить другим лидерам дорожную карту по применению статьи 42.7 соглашения о ЕС по защите стран-членов в случае вооруженной агрессии.
«Нам нужен оперативный план. ЕС должен спланировать, что будет, если какая-то страна-член решит применить эту статью», — сказал он.
Однако, по словам трех дипломатов, дискуссия среди лидеров в конце концов касалась преимущественно геополитики и цен на энергоносители. Обсуждение статьи 42.7 едва началось и «было упомянуто в рамках более широкой дискуссии» Христодулидисом, отметил четвертый дипломат.
Как пишет Politico, многие европейские лидеры до сих пор неохотно принимают существенное участие в конфликте на Ближнем Востоке, поскольку в Брюсселе и других столицах царит мнение, что «это не европейская война». Дискуссии сосредоточены только на перемещении военных кораблей, которые уже имеются в регионе.
Издание подытожило, что в Кипре лидеры пока не обременялись необходимостью брать на себя «твердые обязательства» по ряду важных вопросов, но вскоре им это придется сделать.
22 апреля послы ЕС согласовали выделение Украине кредита на 90 млрд евро и одобрили 20-й пакет санкций против России после того, как Венгрия сняла вето на решение.
Украинский президент 23 апреля сообщил, что первый транш может быть доступен уже в мае или в июне.
23 апреля Владимир Зеленский прибыл на Кипр, где принял участие в специальном заседании лидеров стран ЕС, которое состоялось вечером в курортном городе Айя-Напа.