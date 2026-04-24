Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с президентом Евросовета Антониу Коштой на саммите лидеров ЕС в Кипре, 23 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

После согласования Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро и 20-го пакета санкций против России лидеры ЕС столкнулись с колоссальным объемом других неотложных задач, пишет Politico в пятницу, 24 апреля.

На рабочем ужине во время встречи на Кипре 23 апреля лидеры ЕС праздновали успешные решения. Но перед ними встал ряд новых проблем, в частности, вступление Украины в ЕС, усиление взаимной обороны, защита от последствий войны в Иране и необходимость принять общий бюджет на 1,8 триллиона евро на семь лет.

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Один из дипломатов рассказал Politico, что после новостей о снятии Венгрией вето на решение о 90 млрд евро для Украины и 20 пакете санкций против России украинский президент Владимир Зеленский, который присоединился к переговорам на Кипре, «казался веселее, чем за последние месяцы».

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Но радость будет недолгой. Следующим вопросом на повестке дня ЕС стало то, когда Украину можно будет принять в блок. Это, вероятно, станет частью любого мирного соглашения с Россией, пишет издание.

По этому поводу в ЕС остаются разногласия. Например, премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам, что выступает за ускорение членства Украины, тогда как премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович практически «высмеял» эту идею.

«Я не думаю, что реалистично ожидать, что это произойдет 1 января 2027 года», — сказал он, добавив, что переговоры Хорватии с ЕС относительно членства продолжались шесть лет.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине и Молдове надо предоставить четкий график.

Politico отмечает, что в течение многих лет единство ЕС заключалось, в частности, в борьбе с премьером Венгрии Виктором Орбаном. С его уходом и после того, как он пропустил свой последний саммит ЕС, «даже иллюзия этого общего фронта» исчезла.

«Лидеры, которые выступают против вступления Украины в ЕС, больше не могут прятаться за позицией Орбана», — сказал один из чиновников ЕС, который принимал активное участие в переговорах.

В вопросах обороны лидеры также имеют разногласия, но стараются не показывать этого. Президент Кипра Никос Христодулидис на фоне войны в Иране пытался направить разговор на вопросы безопасности и представить другим лидерам дорожную карту по применению статьи 42.7 соглашения о ЕС по защите стран-членов в случае вооруженной агрессии.

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«Нам нужен оперативный план. ЕС должен спланировать, что будет, если какая-то страна-член решит применить эту статью», — сказал он.

Однако, по словам трех дипломатов, дискуссия среди лидеров в конце концов касалась преимущественно геополитики и цен на энергоносители. Обсуждение статьи 42.7 едва началось и «было упомянуто в рамках более широкой дискуссии» Христодулидисом, отметил четвертый дипломат.

Как пишет Politico, многие европейские лидеры до сих пор неохотно принимают существенное участие в конфликте на Ближнем Востоке, поскольку в Брюсселе и других столицах царит мнение, что «это не европейская война». Дискуссии сосредоточены только на перемещении военных кораблей, которые уже имеются в регионе.

Издание подытожило, что в Кипре лидеры пока не обременялись необходимостью брать на себя «твердые обязательства» по ряду важных вопросов, но вскоре им это придется сделать.

Инфографика: NV

22 апреля послы ЕС согласовали выделение Украине кредита на 90 млрд евро и одобрили 20-й пакет санкций против России после того, как Венгрия сняла вето на решение.

Украинский президент 23 апреля сообщил, что первый транш может быть доступен уже в мае или в июне.

23 апреля Владимир Зеленский прибыл на Кипр, где принял участие в специальном заседании лидеров стран ЕС, которое состоялось вечером в курортном городе Айя-Напа.