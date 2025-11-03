Украина сталкивается с огромным дефицитом бюджета и нуждается в финансировании от МВФ, отмечает Politico (Фото: Yuri Gripas / File Photo / Reuters)

Отказ Бельгии поддержать многомиллиардный кредит Европейского Союза для Украины может побудить Международный валютный фонд заблокировать финансовую поддержку Киева, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Европейские сторонники «репарационного кредита» в €140 млрд, обеспеченной замороженными в ЕС российскими активами, считают, что дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ является «чрезвычайно важной».

Как отмечает Politico, Украина сталкивается с огромным дефицитом бюджета и нуждается в финансировании от МВФ, чтобы продолжать защищаться от полномасштабного вторжения России. МВФ рассматривает возможность предоставления Киеву кредита в размере $8 млрд на следующие четыре года.

Получение средств от МВФ зависит от того, сможет ли ЕС окончательно согласовать предоставление Украине кредита на €140 млрд за счет замороженных активов РФ, которые в основном находятся в Бельгии.

Один чиновник Европейской комиссии и дипломаты из трех стран-членов заявили, что заключение такого соглашения убедит МВФ в финансовой устойчивости Украины на ближайшие годы.

Politico пишет, что в октябре Бельгия выступила против предоставления кредита Киеву во время встречи лидеров ЕС, объясняя это финансовыми и юридическими рисками. Это ослабило надежды на заключение соглашения до решающей встречи МВФ, которая, вероятно, состоится в декабре.

Анонимные европейские чиновники отметили, что следующая встреча лидеров ЕС запланирована на 18 и 19 декабря, подчеркнув необходимость более срочных решений.

По данным издания, хотя размер программы МВФ для Украины является относительно небольшим, ее утверждение сигнализирует инвесторам, что страна финансово устойчива и находится на пути к реформам.

«Это ориентир для других стран и институтов, чтобы оценить, осуществляет ли Украина надлежащее управление», — сказал неназванный украинский чиновник.

Эксперты МВФ посетят Киев в ноябре, чтобы обсудить программу на следующие три года.

«Поддержка МВФ — это то, с чем не стоит играть», — добавил чиновник ЕС.

В сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

20 октября заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила, что «репарационный кредит» должен стать промежуточным этапом, а не полной компенсацией Россией убытков, и его следует рассматривать как мост между насущными потребностями и полной передачей Украине замороженных российских активов.