По словам президента Владимира Зеленского, переговоры в Евросоюзе по вопросу озблокирования кредита в 90 млрд евро идут конструктивно (Фото: EU Council/Х)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Евросоюз еще не завершил разблокирование кредита в размере 90 млрд евро для Украины .

Об этом глава украинского государства сказал 22 апреля в комментарии журналистам.

«Сегодня началась соответствующая процедура. Безусловно, результаты можно ожидать только завтра. Завтра процедура этих обсуждений и решений будет завершена», — заявил президент Зеленский и отметил, что результаты голосования представителей ЕС по кредиту Украине ожидаются 22 апреля.

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При этом, по словам главы украинского государства, переговоры по данному вопросу идут конструктивно.

Послы Евросоюза на заседании в среду, 22 апреля, одобрили решение о финансировании Украины на 90 млрд евро, а также 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщил представитель председательствующего в ЕС Кипра.

Ранее законодательный акт об изменениях в регламенте предоставления кредита Украине, а также 20-й пакет санкций против РФ блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пользуясь необходимостью единогласного решения. Он требовал возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

13 апреля 2026 года Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса, которая победила на парламентских выборах, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

22 апреля сообщалось, что Украина закончила ремонт нефтепровода Дружба и возобновила его работу.