Венгрия может снять вето на кредит для Украины (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

22 апреля послы стран Евросоюза будут рассматривать поправку к регламенту о многолетней финансовой рамке ЕС, которая необходима для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро .

Об этом Суспільному сообщил представитель Кипрского президентства при ЕС в понедельник, 20 апреля.

По словам одного из дипломатов ЕС, у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее блокировал кредит для Украины, изменилась позиция по этому вопросу.

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«Ситуация развивается очень стремительно. Еще на прошлой неделе венгерский посол заявил на встрече, что их позиция по займу не изменилась, а сегодня мы видим новую позицию от Орбана», — отметил дипломат.

Как сообщил источник Суспільного, несмотря на то, что Венгрия вскоре может разблокировать кредит, первый транш поступит в Украину не раньше мая.

1 апреля представитель Европейской Комиссии Балаж Уйвари заявлял, что для финализации займа на 90 млрд евро необходимо принять еще три документа.

«Важнейшим среди них является Стратегия финансирования Украины, которая определяет объемы выплат, их цели и каналы. Этот документ уже получил одобрение Еврокомиссии. Кроме этого, готовят меморандум о взаимопонимании, обновленный план для Украины и двустороннее соглашение о займе», — отмечал спикер.

В то же время другой дипломат ЕС сообщил, что Украине нужно быстрее работать над реформами, необходимыми для получения европейского финансирования.

«Украине нужно поддерживать темп реформ и сохранять динамику, поскольку, по понятным причинам, произошло замедление темпов, особенно в отношении законодательных реформ, а Верховная Рада стала менее продуктивной в плане принятия законодательства», — отметил собеседник.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

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13 апреля 2026 года Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса, победившей на парламентских выборах, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

Hvg.hu процитировало слова Мадьяра о том, что на таких условиях он может согласиться на кредит, то есть не будет блокировать его, в отличие от Виктора Орбана.

15 апреля в интервью на государственном телевидении Мадьяр заявил, что ожидает от Орбана отмены вето на предоставление Украине кредита ЕС после возобновления поставок нефти по трубопроводу Дружба.

19 апреля в соцсети Х Виктор Орбан написал, что Украина выразила согласие возобновить поставки нефти по трубопроводу Дружба 20 апреля, если Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро.