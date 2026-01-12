Франция хочет, чтобы Украина использовала заем ЕС на €90 млрд для закупки только европейского оружия (Фото: ANDRE PAIN/Pool via REUTERS)

Нидерланды и Франция спорят об условиях будущего займа ЕС для Украины на сумму €90 млрд , который будет разделен на военную и бюджетную поддержку. Париж хочет ввести жесткий пункт «Покупай европейское».

Об этом сообщает издание Politico.

Журналисты отмечают, что Нидерланды возглавляют усилия, направленные на то, чтобы предоставить Украине больше свободы в расходовании кредита в размере €90 млрд, который Европейский Союз обещал Киеву для финансирования обороны.

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Издание пишет, что за несколько дней до того, как Еврокомиссия официально обнародует свое предложение в среду, правительство Нидерландов предложило выделить Украине не менее €15 млрд на закупку оружия, произведенного в Соединенных Штатах и других странах, не входящих в ЕС.

В свою очередь Франция хочет ввести жесткий пункт «Покупай европейское», который бы очень усложнил поступление средств в страны, не входящие в Евросоюз.

Нидерланды отмечают, что такой подход свяжет руки Украине и ограничит ее способность защищаться от российской агрессии. Амстердам утверждает, что европейские страны не производят некоторые виды вооружения в достаточных количествах, чтобы помочь Украине.

«Украине также срочно нужно оборудование, произведенное третьими странами, в частности, системы противовоздушной обороны и перехватчики американского производства, боеприпасы и запчасти для F-16, а также средства для дальнобойных ударов», — написали Нидерланды в своем письме.

Хотя Амстердам и поддерживает введение пункта «Покупай европейское», он предлагает выделить около €15 млрд на закупку иностранного вооружения, которое сейчас недоступно в Европе.

18 декабря саммит лидеров ЕС одобрил предоставление Украине финансовой поддержки в размере €90 млрд в 2026—2027 годах. Киев получит беспроцентный кредит за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза. То есть лидеры ЕС так и не смогли согласовать предоставление репарационного кредита с использованием замороженных российских активов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что финансирование Украины в течение следующих двух лет будет происходить путем заимствований Евросоюза на рынках капитала. По ее словам, Украина должна вернуть долг в €90 млрд только после того, как РФ выплатит репарации. До этого момента российские активы в Европе будут оставаться замороженными.