Европейский Союз запустил финальную процедуру по предоставлению Украине кредита на сумму 90 млрд евро , сообщает Deutsche Welle .

Как отмечает издание, вопрос кредита внесли в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС, которое состоится 22 апреля.

Ожидается, что участники заседания утвердят поправки к многолетнему бюджету ЕС — это последний технический пункт, необходимый для запуска финансирования.

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DW уточняет, что пункт включили в повестку дня заседания без обсуждения. Это обычно указывает на предварительную договоренность между странами.

В случае одобрения документ утвердят по письменной процедуре, что откроет путь к его окончательному принятию.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

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Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

13 апреля 2026 года Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса, которая победила на парламентских выборах, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

Впоследствии Мадьяр отметил, что ожидает от Орбана отмены вето на предоставление Украине кредита ЕС после возобновления поставок нефти по трубопроводу Дружба.

19 апреля Орбан сообщил, что Украина выразила согласие возобновить поставки нефти по трубопроводу Дружба 20 апреля, если Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро.