Европейский Союз позволит Великобритании принять участие в программе кредитования Украины на сумму 90 млрд евро, чтобы британские компании могли быть участниками тендеров на закупки вооружения для Киева, пишет газета The Times .

Программа кредитования позволит Украине приобрести вооружение на сумму до 60 млрд евро в течение следующего года. Но, согласно действующим правилам ЕС, британские компании имеют право участвовать в тендерах только на оборудование, которое не могут предоставить оборонные производители из стран ЕС. Чиновники хотят добиться расширения доступа, что позволит британским фирмам конкурировать на равных условиях с европейскими производителями, пишет The Times.

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Участие Великобритании, вероятно, будет включать выплату около 390 миллионов фунтов стерлингов (437 млн евро), но окончательная сумма еще не согласована.

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Источник The Times подтвердил, что Британия ведет переговоры о присоединении к программе кредитования Украины. Представители ЕС не имеют возражений относительно участия британских оборонных компаний в тендерах на закупки для Украины, финансируемых за счет займа.

«Хотя было бы не правильно комментировать внутренние дискуссии ЕС, но мы продолжаем добросовестно рассматривать любые предложения», — сказал чиновник.

Программа кредитования была согласована лидерами ЕС в прошлом году, но ее реализация задержалась, поскольку Венгрия отказалась поддержать решение, воспользовавшись правом единодушия ЕС. Поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля должно разблокировать усилия по кредиту для Украины, надеются в Европе.

После победы оппозиционной венгерской партии Тиса ее лидер Петер Мадьяр заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

Выплата займа может стартовать во втором квартале 2026 года, сообщали в Еврокомиссии.