Зеленский, Кошта и фон дер Ляйен сделали совместное заявление по кредиту в 90 млрд евро для Украины

Кроме того, Владимир Зеленский, Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен приветствовали принятие ЕС 20-го пакета санкций против страны-агрессора РФ (Фото: x.com/ZelenskyyUa)

Евросоюз и Украина приветствовали утверждение кредита на 90 млрд евро и при этом призвали другие страны помочь в устранении пробелов в финансировании официального Киева.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейского совета Антониу Кошты, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном 23 апреля на сайте Евросовета.

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«Кредит в поддержку Украины поможет удовлетворить неотложные бюджетные и оборонные потребности, позволяя стране оставаться устойчивой перед угрозой российских атак», — говорится в тексте.

Кроме того, Зеленский, Кошта и фон дер Ляйен подчеркнули важность быстрого внедрения кредита Украине и ожидания первого транша во II квартале 2026 года.

Также они приветствовали принятие ЕС 20-го пакета санкций против страны-агрессора РФ.

«Эти санкции направлены на сокращение энергетических доходов России, ограничение ее банковской системы и ограничение операций теневого флота. Президенты подчеркнули необходимость дальнейшего давления на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию и начала содержательные переговоры о мире», — говорится в тексте заявления.,

Также Зеленский, Кошта и фон дер Ляйен высоко оценили значительный прогресс, достигнутый Украиной на пути к вступлению в ЕС, и призвали к немедленному открытию переговорных кластеров.

«Кроме того, президенты приветствовали недавнее принятие украинским парламентом необходимого законодательства, которое разблокирует дальнейшее финансирование в рамках Механизма поддержки Украины. Они подчеркнули прогресс в реформах, достигнутый Украиной на сегодняшний день в сложных условиях, и призвали к дальнейшим усилиям в этом направлении», — подытожили в пресс-службе Евросовета.

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23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что был разблокирован европейский пакет поддержки для Украины — 90 млрд евро на два года. Первый транш может быть доступен уже в мае или в июне 2026 года.

«Сегодня важный день для нашей защиты и для наших отношений с Евросоюзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины — это 90 миллиардов евро на два года. Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине больше устойчивости и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом», — заявил президент.

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22 апреля сообщалось, что послы ЕС на заседании согласовали выделение Украине кредита в 90 млрд евро и одобрили 20-й пакет санкций против России.

Законодательный акт об изменениях регламента для предоставления кредита Украине, а также 20-й пакет санкций против РФ блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пользуясь необходимостью единогласного решения. Он требовал возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

13 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса, которая победила на парламентских выборах, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.