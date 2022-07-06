Украина попросила Турцию проверить еще три российских судна на наличие похищенного зерна — Reuters
Российское судно Матрос Кошка, на котором РФ могла незаконно вывезти краденое украинское зерно, в Босфоре, 27 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik/File Photo)
Украина просит Турцию проверить еще три судна, которые страна-агрессор Россия может использовать для незаконного вывоза краденого украинского зерна. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 5 июля.
По информации Reuters, в письме от 13 июня Офис генерального прокурора просит Министерство юстиции Турции провести расследование и предоставить доказательства в отношении трех судов, которые, как подозревают правоохранители, причастны к перевозке зерна, украденного со временно захваченных территорий.
Речь о сухогрузах Михаил Ненашев, Матрос Позынич и Матрос Кошка, которые принадлежат дочерней компании российской Объединенной судостроительной корпорации, находящейся под санкциями Запада. По данным Офиса генпрокурора, в апреле и мае они выходили из зернового терминала в оккупированном Россией Севастополе.
Украина просит Турцию получить документацию о грузе судов и их прибытии в турецкие порты.
3 июля в Турции задержали сухогруз Жибек Жолы с краденым украинским зерном, вышедший из порта захваченного Бердянска под флагом РФ.
26 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия вывезла с временно захваченных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.
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