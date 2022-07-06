Украина попросила Турцию проверить еще три российских судна на наличие похищенного зерна — Reuters

6 июля, 00:03
Российское судно Матрос Кошка, на котором РФ могла незаконно вывезти краденое украинское зерно, в Босфоре, 27 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik/File Photo)

Российское судно Матрос Кошка, на котором РФ могла незаконно вывезти краденое украинское зерно, в Босфоре, 27 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik/File Photo)

Украина просит Турцию проверить еще три судна, которые страна-агрессор Россия может использовать для незаконного вывоза краденого украинского зерна. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 5 июля.

По информации Reuters, в письме от 13 июня Офис генерального прокурора просит Министерство юстиции Турции провести расследование и предоставить доказательства в отношении трех судов, которые, как подозревают правоохранители, причастны к перевозке зерна, украденного со временно захваченных территорий.

Видео дня
Читайте также:
Пётр Мельник
Пётр Мельник
Единственный вариант избежать мирового продовольственного кризиса

Речь о сухогрузах Михаил Ненашев, Матрос Позынич и Матрос Кошка, которые принадлежат дочерней компании российской Объединенной судостроительной корпорации, находящейся под санкциями Запада. По данным Офиса генпрокурора, в апреле и мае они выходили из зернового терминала в оккупированном Россией Севастополе.

Читайте также:

Украина просит Турцию получить документацию о грузе судов и их прибытии в турецкие порты.

3 июля в Турции задержали сухогруз Жибек Жолы с краденым украинским зерном, вышедший из порта захваченного Бердянска под флагом РФ.

26 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия вывезла с временно захваченных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

Кому Россия продает украденное украинское зерно? – Евгения Дроздова

https://www.youtube.com/embed/U0k5WfZdwks
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Турция Зерно Зерновые Украина-Турция Россия-Турция Офис генерального прокурора Война России против Украины Продовольственный кризис экспорт зерна

Эксклюзивы НВ

Алексей Мельник
Военный эксперт
Опасный сценарий. Какое решение готов принять Лукашенко?

У Лукашенко бывают периоды, когда он склоняется к тому, что есть смысл открыто начать боевые действия на территории Украины. А потом наступает период, когда он всячески пытается избежать этого

5 июля, 21:25
Мнения
Большие технологические компании получают все больше и больше власти; при этом их системы становятся все запутаннее, что усложняет поиск проблем и виноватых (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Саботаж или невнимательность? /
Google продавал данные украинских пользователей россиянам даже после введения санкций. Как такое возможно?
5 июля, 16:45
IT-индустрия
Донецк после обстрела. 19 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Сохранили паспорт Украины» /
Протесты и настроения в оккупированных городах Донбасса — интервью с Гармашем
5 июля, 13:22
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X