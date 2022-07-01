Россия привезла украденное украинское зерно из Бердянска в Турцию. Киев требует его изъять 1 июля, 23:21 Россия продолжает кражу украинского зерна (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Украина попросила Турцию принять срочные меры из-за прибытия в порт Карасу корабля Zhibek Zholy с украденным украинским зерном, вывезенным из захваченного Бердянска. Об этом сообщил украинский посол в Анкаре Василий Боднар в Facebook в пятницу, 1 июля.

«На основании письма Офиса генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. У нас хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти ТР. Уверен, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины», — написал посол.



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Как сообщает Reuters, представитель украинского МИДа рассказал, что на борт судна Zhibek Zholy погрузили около 4500 тонн зерна, принадлежащего Украине. По информации агентства, Офис генпрокурора Украины 30 июня попросил Турцию провести досмотр судна, изъять зерно для экспертизы и потребовать информацию о местонахождении зерна. В письме ОГП сказано, что россияне незаконно вывезли из Бердянска 7 тысяч тонн груза.



До этого российские пропагандисты похвастались, что вывезли 7 тысяч тонн украинского зерна из временно захваченного Бердянска.

26 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия вывезла с временно захваченных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

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