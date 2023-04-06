Подоляк прокомментировал страшилки Львовой-Беловой об «усыновленном» ребенке из Украины 6 апреля, 22:36 Мария Львова-Белова (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления «уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка» Марии Львовой-Беловой об украинском ребенке, которого она якобы «усыновила».

Ранее Львова-Белова жаловалась на украинского мальчика, которого она похитила из Мариуполя, заявляя, что он якобы бегает за российскими детьми со словами «съем москаленка».

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«Они сами себя глубже закапывают. И пусть продолжают. Если бы Львова-Белова была умнее, то у нас могли быть проблемы. Она могла бы маскировать свои действия. А так говорит: „Я украла этого ребенка, он меня не любит, я его принудительно перевезла к себе, практически морально насилую“ и все такое», — сказал Подоляк в комментарии 24 каналу.

Также, по словам советника, российские элиты настолько поверили в собственную пропаганду, что стали похожи на неадекватных и безумных.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.