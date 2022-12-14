В Красном Кресте видят возможность масштабного обмена пленными между Украиной и Россией 14 декабря, 18:22 Мирьяна Сполярич-Эггер (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер заявила, что видит возможность масштабного обмена пленными между Украиной и страной-террористом Россией.

Обновлено в 19:20. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина постоянно предлагает стране-агрессору провести обмен «всех на всех», но ни разу не получила согласия, и перспективы такого обмена пока нет.

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Как сообщает Sky News, Сполярич сказала журналистам, что обмен «всех на всех» — «известная практика, и это может произойти в российско-украинском международном конфликте».



«Эта возможность, безусловно, может быть использована сторонами», — добавила Сполярич, отказавшись сообщить подробности.



14 декабря Украина и Россия провели новый обмен пленными, в результате которого домой вернулись 64 украинских защитника Украины, а также волонтер-гражданин США.



По итогам обмена 6 декабря Украина вернула 60 защитников.



В конце сентября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина работает над обменом пленных «всех на всех», но это тяжелый процесс.

Когда я читал доклады МК Красного Креста, меня трясло – Дмитрий Лубинец, омбудсмен https://www.youtube.com/embed/2HneTAWtM8w