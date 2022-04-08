Атака на вокзал в Краматорске: Путин хочет вести войну против гражданского населения, это военное преступление — британский министр обороны
Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес осудил удар, который российские оккупанты нанесли по вокзалу в Краматорске.
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Об этом сообщает Sky News.
«Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре является военным преступлением. Это были высокоточные ракеты, направленные на людей, пытавшихся найти гуманитарное убежище», — сказал он.
По его словам, Путин пытается вести войну против гражданских.
«Это не первый случай — к сожалению, это повторение многих случаев, когда российское государство — президент Путин и его генералы — пытаются вести войну против гражданского населения, гражданских районов и гражданской национальной инфраструктуры», — сказал он.
Уоллес заявил, что нельзя позволить международному сообществу забыть, что то, что Путин делает сегодня.
«Что бы ни случилось в Украине, мы не должны позволить международному сообществу забыть, что то, что Путин делает сегодня, — это строительство собственной клетки вокруг себя», — сказал он.
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