Атака на вокзал в Краматорске: Путин хочет вести войну против гражданского населения, это военное преступление — британский министр обороны 8 апреля, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес осудил удар, который российские оккупанты нанесли по вокзалу в Краматорске.

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Об этом сообщает Sky News.

«Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре является военным преступлением. Это были высокоточные ракеты, направленные на людей, пытавшихся найти гуманитарное убежище», — сказал он.

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По его словам, Путин пытается вести войну против гражданских.

«Это не первый случай — к сожалению, это повторение многих случаев, когда российское государство — президент Путин и его генералы — пытаются вести войну против гражданского населения, гражданских районов и гражданской национальной инфраструктуры», — сказал он.

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Уоллес заявил, что нельзя позволить международному сообществу забыть, что то, что Путин делает сегодня.

«Что бы ни случилось в Украине, мы не должны позволить международному сообществу забыть, что то, что Путин делает сегодня, — это строительство собственной клетки вокруг себя», — сказал он.

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