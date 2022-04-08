«Ужасное злодеяние России». Байден отреагировал на обстрел Краматорска

8 апреля, 21:56
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден прокомментировал обстрел российскими оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек.

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«Нападение на украинский вокзал — еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которого были нанесены удары по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места», — заявил он.

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Американский президент добавил, что США продолжат поставлять оружие Украине, а также будут поддерживать усилия по расследованию атаки на Краматорск.

«Мы продолжим нашу помощь в области безопасности и поставки оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности», — подытожил он.

https://twitter.com/POTUS/status/1512466184817586181

В пятницу, 8 апреля, российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. Сообщалось о попадании двух ракет Точка-У. В результате 50 человек погибли, более 100 получили ранения.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Краматорск Донецкая область Российская агрессия Джо Байден Война России против Украины

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