Предотвратить «новые» Бучу и Краматорск. Сложно даже думать о переговорах после зверств РФ, но должен воспользоваться возможностью — Кулеба 10 апреля, 18:26 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer/File Photo)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после зверств российских оккупантов в Буче и ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска «крайне сложно» даже думать о переговорах с Россией.

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Об этом он сказал в интервью NBC News.

«Крайне сложно даже подумать о том, чтобы сесть рядом с людьми, которые совершают или находят оправдание всем этим зверствам и военным преступлениям, причинившим такой ужасный вред Украине», — подчеркнул Кулеба.



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В то же время, по словам министра, если встреча с россиянами поможет ему предотвратить хотя бы одну такую резню, как в Буче, или очередную атаку, как в Краматорске, он «должен воспользоваться этой возможностью».

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У. Мир осудил атаку россиян в Краматорске — в Пентагоне и ЕС заявили, что атаку осуществила именно РФ.

По словами Кириленко, в результате ракетного удара России по вокзалу погибли по меньшей мере 52 человека (в том числе дети), 109 ранены.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



Мэр Бучи сообщил, что в освободившемся от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% гражданских, погибших во время захвата города русскими оккупантами, были расстреляны.

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