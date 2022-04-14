Краматорск и Константиновка могут стать следующими целями армии РФ — Минобороны Британии 14 апреля, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Россия планирует массированные обстрелы Краматорска и Константиновки, сообщили в Минобороны Британии (Фото:Obtained by Reuters/Handout via REUTERS)

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала войны города Украины неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны России.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

В сообщении ведомства подчеркивается, что Краматорск и Константиновка в Донецкой области, вероятно, станут мишенью для российских властей с аналогичным уровнем насилия.

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«Сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления представляет собой возврат к традиционной российской военной доктрине. Однако для этого потребуются значительные уровни сил», — отметили в британском Минобороны.

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Продолжающаяся оборона Мариуполя силами Украины в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники, добавили в ведомстве.



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