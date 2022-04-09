Следом за Пентагоном. Евросоюз заявил, что Россия атаковала железнодорожный вокзал в Краматорске

9 апреля, 14:12
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8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились сотни мирных жителей. (Фото:Ministry of Defence Ukraine/via REUTERS)

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились сотни мирных жителей. (Фото:Ministry of Defence Ukraine/via REUTERS)

Европейский Союз заявил, что РФ причастна к ракетному удару по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли по меньшей мере 52 человека, более 100 получили ранения.

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Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей в Брюсселе.

Там подчеркнули, что «глубоко шокированы атакой России», считают бомбардировку мирных жителей, в том числе детей, жестокой и неизбирательной. Также в ЕС назвали недопустимыми откровенные попытки России скрыть свою ответственность за это и другие преступления, используя манипуляции в СМИ и дезинформацию.

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«Виновные за это военное преступление должны быть привлечены к ответственности. Не должно быть безнаказанности за военные преступления. ЕС поддерживает меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права», — заявили в Евросоюзе.

В блоке подчеркнули, что зверства со стороны РФ становятся все более частыми, а «жестокое нападение на железнодорожный вокзал Краматорска является частью жалкой кремлевской тактики по уничтожению». В то же время в ЕС одобряют «мужество и сопротивление украинского народа противостоять агрессии России и твердо солидарны» с ним.

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О том, что Россия причастна к очередной атаке на украинцев, ранее подтвердил Пентагон.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационные поезда. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У. Мир осудил атаку россиян в Краматорске.

Кириленко заявил, что в результате ракетного удара России по вокзалу погибли по меньшей мере 52 человека (в том числе дети), 109 — ранены.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Евросоюз Краматорск Вокзал Война России против Украины

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