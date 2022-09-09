Гаубицы Krab. Польша предлагает странам Европы покупать свои САУ для Украины 9 сентября, 09:56 Украинские военные используют польские гаубицы Krab (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/Facebook)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак предлагает союзникам покупать у Варшавы самоходные артиллерийские установки Krab для Вооруженных Сил Украины.



Об этом он заявил во время пятой встречи в формате Рамштайн, пишет wnp.pl.

«Со своей стороны я представил предложение польской оружейной промышленности, в частности, относительно гаубиц Krab. Это предложение адресовано странам, особенно в Западной Европе, которые, заказывая Krab для Украины, могут хорошо инвестировать свои деньги», — сказал Блащак.

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По словам министра, Польша за эти средства сможет увеличить производственный потенциал сталелитейного завода и холдинговой компании PGZ, объединяющей госпредприятия оборонной промышленности.

Блащак рассказал, что третья сессия касалась сотрудничества стран НАТО в подготовке украинских военных и заверил: Польша остается активной относительно этого вопроса, в частности, в обучении инженеров по разминированию территории Украины.



8 сентября в Германии состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Перед началом встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит от США помощь еще на 675 миллионов долларов, которая будет включать ракеты HARM, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы.

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