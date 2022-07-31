Обострение в Косово: сербы строят баррикады и готовятся к конфликту — что известно 31 июля, 21:20 Местные сербы строят баррикады на севере Косово (Фото:Радио Свобода)

На севере частично признанного Косово местные сербы перекрыли грузовиками главную дорогу у пограничного перехода Яринье, протестуя против решения косовских властей о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

Как сообщает Радио Свобода, сооружение баррикад подтверждает заместитель начальника полиции Косово в Северном регионе Бесим Хоти.

По его словам, в городе Рудари заблокирована главная дорога Приштина-Рашка, блокаду установили также в селе Зупче, расположенном вблизи трассы Брняк-Митровица.



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Косовская полиция сообщила, что из-за блокировки закрыла для пассажиров и транспортных средств пограничные пункты пропуска Яринье и Брняк и призвала граждан использовать альтернативные маршруты.



Местные СМИ сообщают и о других случаях блокировки автодорог на севере Косово.

Также сообщают, что в не менее двух городах на севере Косово раздавались сирены и были слышны выстрелы.

В штабе миротворцев KFOR заявили, что «отслеживают ситуацию и собирают информацию».

Что стало причиной обострения Косово?

Блокировка дорог и пограничных переходов на севере Косово произошла за день до того, как там вступит в силу решение правительства Косово относительно сербских номерных знаков и идентификационных документов, принятое в июне этого года.

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Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривает временное (сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

В этот раз Косово намерено добиться своего — с 1 августа нейтральные документы и автомобильные знаки теряют силу.

Так с 1 августа власти Косово перестанут впускать на свою территорию людей с сербскими документами. Теперь всем гражданам Сербии, въезжающим в Косово, начнут выдавать так называемые въездно-выездные документы для удостоверения личности — так же, как делает Сербия для лиц с косовскими документами при въезде на подконтрольную Белграду территорию.

Также с 1 августа должно вступить в силу решение о перерегистрации автомобилей с аббревиатурами городов Косово, выданных Сербией. В страну не будут пускать авто с сербской регистрацией. Номера также нужно будет обменять на косовские. Так автомобильные номера для городов Косово и Метохии "PR", "KM", "GL", "UR", "PE", "YES" или "MS." нужно перерегистрировать на номерные знаки RKS. Крайний срок перерегистрации – до 30 сентября.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что эти меры предпринимаются в ответ на действия Сербии.

"То, что мы начинаем 1 августа, Сербия начала реализовывать 11 лет назад", - сказал Курти в субботу, 30 июля.

Громкие заявления из Белграда

Такие решения Косово вызвали негативную реакцию Белграда, считающего территорию Косово частью Сербии и поддерживающего косовских сербов.

Президент Сербии Александр Вучич выступил 31 июля с заявлением к населению.

«Я думаю, мы никогда не были в более сложной ситуации, чем сегодня. Почему я так сказал? Потому что режим Приштины пытается воспользоваться настроениями в мире, представляя себя жертвой», – заявил сербский президент.



Он также заявил, что косовская полиция в ночь на 1 августа якобы планирует начать военную операцию против сербов: Косово будет блокировать въезд граждан с документами, выданными в Сербии и потребовать переоформления авто на косовские номера.

По его словам, если Приштина «решится преследовать сербов, будет плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит».

Вучич сказал, что Белград будет пытаться сохранить мир любой ценой и призвал сербов не поддаваться на провокации. В то же время он добавил, что «боится реакции» местных сербов, не уточнив, о какой именно реакции идет речь.

Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает решение Косово, которое с 1 августа будет считать недействительными на своей территории документы, выданные сербскими властями. По словам министра, Косовские власти «буквально готовит ад в ближайшие дни» для живущих там сербов.



А один из лидеров руководящей Сербской партии Владимир Джуканович даже написал в Twitter, что «Сербия, возможно, будет вынуждена инициировать денацификацию Балкан», использовав термин Владимира Путина, которым он объявил захватническую войну России против Украины.

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Све ми се чини да ће Србија бити принуђена да крене у денацификацију Балкана. Волео бих да грешим. — Владимир Ђукановић 🇷🇸 (@adv_djukanovic) July 31, 2022

Не первое обострение

Местные сербы на севере Косово ранее блокировали дороги в знак недовольства решениями косовских властей.

В последний раз дороги на севере Косово, ведущие к двум пограничным переходам – Яринье и Брняк, соединяющие Косово и Сербию – были перекрыты в сентябре 2021 года. Местные сербы протестовали против решения правительства Косово обязать сербских водителей снимать номера и носить временные номера при въезде на территорию Косово. В Приштине аргументировали решение тем, что Сербия делает то же самое относительно машин с номерными знаками Косово.

Сгладить напряжение помог Евросоюз, стороны договорились наклеивать государственную символику на номерные знаки. Однако в рамках диалога Косово и Сербия не смогли добиться долгосрочного согласия по этому вопросу.

Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. В 2008 году косовские албанцы провозгласили независимость Косово. Предпосылкой стали этнические конфликты на территории бывшей Югославии.



На фоне войны на Балканах в 1998 г. разразилась Косовская война между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией. В марте 1999 г. в конфликт вмешались страны НАТО.

В результате войны край перешел под контроль ООН. 17 февраля 2008 г. парламент региона провозгласил независимость в одностороннем порядке.

Сербия категорически отказывается признать независимость Косово. Согласно сербской Конституции, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Независимость Косово на сегодня признали 111 стран-членов ООН, в частности, США и страны Европейского Союза. Украина пока не признала независимость Косово.

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