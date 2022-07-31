Обострение в Косово: сербы строят баррикады и готовятся к конфликту — что известно
Местные сербы строят баррикады на севере Косово (Фото:Радио Свобода)
На севере частично признанного Косово местные сербы перекрыли грузовиками главную дорогу у пограничного перехода Яринье, протестуя против решения косовских властей о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.
Как сообщает Радио Свобода, сооружение баррикад подтверждает заместитель начальника полиции Косово в Северном регионе Бесим Хоти.
По его словам, в городе Рудари заблокирована главная дорога Приштина-Рашка, блокаду установили также в селе Зупче, расположенном вблизи трассы Брняк-Митровица.
Косовская полиция сообщила, что из-за блокировки закрыла для пассажиров и транспортных средств пограничные пункты пропуска Яринье и Брняк и призвала граждан использовать альтернативные маршруты.
Местные СМИ сообщают и о других случаях блокировки автодорог на севере Косово.
Также сообщают, что в не менее двух городах на севере Косово раздавались сирены и были слышны выстрелы.
В штабе миротворцев KFOR заявили, что «отслеживают ситуацию и собирают информацию».
Что стало причиной обострения Косово?
Блокировка дорог и пограничных переходов на севере Косово произошла за день до того, как там вступит в силу решение правительства Косово относительно сербских номерных знаков и идентификационных документов, принятое в июне этого года.
Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.
Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривает временное (сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.
В этот раз Косово намерено добиться своего — с 1 августа нейтральные документы и автомобильные знаки теряют силу.
Так с 1 августа власти Косово перестанут впускать на свою территорию людей с сербскими документами. Теперь всем гражданам Сербии, въезжающим в Косово, начнут выдавать так называемые въездно-выездные документы для удостоверения личности — так же, как делает Сербия для лиц с косовскими документами при въезде на подконтрольную Белграду территорию.
Также с 1 августа должно вступить в силу решение о перерегистрации автомобилей с аббревиатурами городов Косово, выданных Сербией. В страну не будут пускать авто с сербской регистрацией. Номера также нужно будет обменять на косовские. Так автомобильные номера для городов Косово и Метохии "PR", "KM", "GL", "UR", "PE", "YES" или "MS." нужно перерегистрировать на номерные знаки RKS. Крайний срок перерегистрации – до 30 сентября.
Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что эти меры предпринимаются в ответ на действия Сербии.
"То, что мы начинаем 1 августа, Сербия начала реализовывать 11 лет назад", - сказал Курти в субботу, 30 июля.
Громкие заявления из Белграда
Такие решения Косово вызвали негативную реакцию Белграда, считающего территорию Косово частью Сербии и поддерживающего косовских сербов.
Президент Сербии Александр Вучич выступил 31 июля с заявлением к населению.
«Я думаю, мы никогда не были в более сложной ситуации, чем сегодня. Почему я так сказал? Потому что режим Приштины пытается воспользоваться настроениями в мире, представляя себя жертвой», – заявил сербский президент.
Он также заявил, что косовская полиция в ночь на 1 августа якобы планирует начать военную операцию против сербов: Косово будет блокировать въезд граждан с документами, выданными в Сербии и потребовать переоформления авто на косовские номера.
По его словам, если Приштина «решится преследовать сербов, будет плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит».
Вучич сказал, что Белград будет пытаться сохранить мир любой ценой и призвал сербов не поддаваться на провокации. В то же время он добавил, что «боится реакции» местных сербов, не уточнив, о какой именно реакции идет речь.
Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает решение Косово, которое с 1 августа будет считать недействительными на своей территории документы, выданные сербскими властями. По словам министра, Косовские власти «буквально готовит ад в ближайшие дни» для живущих там сербов.
А один из лидеров руководящей Сербской партии Владимир Джуканович даже написал в Twitter, что «Сербия, возможно, будет вынуждена инициировать денацификацию Балкан», использовав термин Владимира Путина, которым он объявил захватническую войну России против Украины.
Не первое обострение
Местные сербы на севере Косово ранее блокировали дороги в знак недовольства решениями косовских властей.
В последний раз дороги на севере Косово, ведущие к двум пограничным переходам – Яринье и Брняк, соединяющие Косово и Сербию – были перекрыты в сентябре 2021 года. Местные сербы протестовали против решения правительства Косово обязать сербских водителей снимать номера и носить временные номера при въезде на территорию Косово. В Приштине аргументировали решение тем, что Сербия делает то же самое относительно машин с номерными знаками Косово.
Сгладить напряжение помог Евросоюз, стороны договорились наклеивать государственную символику на номерные знаки. Однако в рамках диалога Косово и Сербия не смогли добиться долгосрочного согласия по этому вопросу.
Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. В 2008 году косовские албанцы провозгласили независимость Косово. Предпосылкой стали этнические конфликты на территории бывшей Югославии.
На фоне войны на Балканах в 1998 г. разразилась Косовская война между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией. В марте 1999 г. в конфликт вмешались страны НАТО.
В результате войны край перешел под контроль ООН. 17 февраля 2008 г. парламент региона провозгласил независимость в одностороннем порядке.
Сербия категорически отказывается признать независимость Косово. Согласно сербской Конституции, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.
Независимость Косово на сегодня признали 111 стран-членов ООН, в частности, США и страны Европейского Союза. Украина пока не признала независимость Косово.
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