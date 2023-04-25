Сербию возмутило голосование Украины по членству Косово в Совете Европы 25 апреля, 22:33 Голосование в Косово (Фото:REUTERS/Valdrin Xhemaj)

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич недоволен голосованием Украины по вопросу присоединения частично признанного Косово к Совету Европы. Об этом сообщает телеканал N1.

По словам Дачича, он был «неприятно удивлен» решением Украины, которая воздержалась при голосовании. Министр сказал, что Сербия во всех резолюциях осуждает нарушение территориальной целостности Украины, а внешняя политика основывается на принципе взаимности.



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«Вы знаете, с каким усилием мы голосуем за все резолюции, за осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях… а когда речь заходит о нашей территориальной целостности, они воздерживаются… Это безусловно повлияет на нашу позицию в будущем», — цитирует слова министра сербская газета Politika.

Дачич также раскритиковал Боснию и Герцеговину, Черногорию и Грецию, которые голосовали за, и поблагодарил всех, кто выступил против, в частности, Кипр, Испанию, Румынию, Азербайджан и Грузию. Он особенно отметил Венгрию, которая признала независимость Косово, но голосовала против его членства в СЕ.



Косово в мае 2022 года подало заявку на членство в Совете Европы.

24 апреля в Косово заявили, что комитет министров СЕ решил передать их заявку на членство в Парламентскую ассамблею Совета Европы, которая теперь должна подготовить свой вывод. Решение поддержали 33 члена комитета (представляет 46 стран-членов СЕ), семь стран голосовали против, пять — воздержались. Глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц назвала решение историческим, пишет Euractiv.