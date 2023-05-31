«Фашистские банды». Премьер-министр Косово назвал радикальных сербов виновными в столкновениях на севере страны 31 мая, 11:55 Альбин Курти (Фото:Скриншот из видео/Reuters)

Премьер-министр Косово Альбин Курти считает радикальных сербов ответственными за столкновения, которые происходят в муниципалитетах на севере Косово, утверждая, что они контролируются из Белграда.

Об этом он сказал в комментарии The Guardian.

Курти заявил, что ответственными за столкновения, в которых пострадали Международные силы по поддержанию мира в Косово (KFOR), являются «фашистские банды», которые, по его словам, контролирует Белград.

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Курти также раскритиковал реакцию государственного секретаря США Энтони Блинкена, который выразил свое недовольство тем, что в Косово было принято решение обеспечить доступ новоизбранных мэров к админзданиям, которые заблокировали местные сербы. Он считает, что это привело к излишнему обострению ситуации.

«Думаю, это не просто несправедливо, неправильно и болезненно для нас, но это и очень наивно. Возможно, господин Блинкен когда-то объяснит это подробнее, но это явно не помогло в этой ситуации», — сказал он во время телефонного разговора.

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Курти отметил, что имел разговор со специальным должностным лицом США по вопросам Балкан Габриэлем Эскобаром. Эскобар выразил просьбу к властям Косово о перемещении новоизбранных мэров-албанцев в другие помещения или предоставить им возможность работать дистанционно в течение первого времени с целью снижения накала конфликта.

В свою очередь, Курти отклонил это предложение.

«У нас не может быть „мэров в Zoom“. Демократическая республика не может отступать перед фашистскими боевиками», — пояснил он.

В северных муниципалитетах Косово возникли столкновения из-за возмущения местных сербов из-за назначения новых мэров-албанцев, которые одержали победу на выборах, сопровождавшихся бойкотом сербской общины и имевших низкую избирательную явку, которая составила лишь 3,5%.

26 мая сербское население вышло на протесты. Полиция Косово была вынуждена применить шумовые гранаты и слезоточивый газ. Президент Сербии Александр Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово

28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Косово избегать действий, которые могут повлечь дестабилизацию в регионе.

30 мая в НАТО заявили, что отправят больше солдат в Косово после призывов ЕС и США к деэскалации насилия. По данным НАТО, в результате конфликта ранены около 30 миротворцев, включая военнослужащих из Италии и Венгрии. Также были ранены 53 протестующих во время столкновений.