Лидеры Косово подписали заявку на членство в ЕС

14 декабря, 15:58
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Глаук Конюфца, Вьоса Османи и Альбин Курти (Фото:Vjosa Osmani / Twitter)

Глаук Конюфца, Вьоса Османи и Альбин Курти (Фото:Vjosa Osmani / Twitter)

Президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и глава парламента Глаук Конюфца в среду, 13 декабря, подписали заявку на членство в Евросоюзе.

У себя в Twitter Османи назвала событие историческим моментом.

«На шаг ближе к осуществлению мечты тех, кто пожертвовал своей жизнью ради свободы, независимости и демократии, а также к осуществлению нашего общего и непоколебимого стремления присоединиться к Европейскому Союзу», — написала она.

Видео дня

https://twitter.com/VjosaOsmaniPRKS/status/1602997884911239169
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Как сообщает AP, Сербия, которая отказывается признавать государственность Косово и считает его своей территорией, гневно отреагировала на заявку Косово в ЕС. Сербские официальные лица заявили, что попросят пять стран ЕС, не признавших независимость Косово от Сербии, а также Венгрию заблокировать инициативу Приштины в Брюсселе. В эту пятерку входят Греция, Испания, Румыния, Словакия и Кипр.

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Euractiv отмечало, что, как ожидается, в ближайшие дни Босния и Герцеговина получит статус потенциального кандидата в ЕС, а Косово оставалось единственной страной на Западных Балканах, которая не предприняла формальных шагов для присоединения к ЕС.

https://www.youtube.com/embed/4Ex3PCPE7BU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Сербия Евроинтеграция Балканские страны Косово Балканы

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