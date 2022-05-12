«Новая глава». Косово подало заявку на членство в Совете Европы 12 мая, 17:22 Цей матеріал також доступний українською Косово (Фото:mesuttoker/pixabay)

Частично признанное Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. Ее должны рассмотреть комитет министров и Парламентская ассамблея.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Заявку в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге подала министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервалла.

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«Сегодня открывается новая глава для Косово в Совете Европы. Сегодня начинается процедура рассмотрения нашего запроса, который пройдет через различные инстанции Совета Европы, Парламентской ассамблеи и Совета министров. Косово заслуживает членства в Совете Европы», — заявила она.

Также сообщается, что представитель Совета Европы Даниэль Хольтген подтвердил получение заявки. Ее должен рассмотреть комитет министров, после чего будет голосовать Парламентская ассамблея. Для включения Косово в Совет Европы необходима поддержка 2/3 голосов.

С учетом исключения России, сейчас в ПАСЕ предварительно набирается необходимое количество голосов делегатов стран, которые признают независимость Косово.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, в частности, США и страны Европейского Союза. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово. Украина также не признает независимость страны.

Согласно сербской Конституции, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

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