Косово планирует подать заявку на членство в ЕС 10 июня, 18:35 Цей матеріал також доступний українською Косово (Фото:mesuttoker/pixabay)

Частично признанное государство на Балканах Косово планирует подать заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Сделает это уже в конце текущего года.

Об этом сообщает EURACTIV.

«Мы будем продолжать наше стремление к статусу кандидата в члены ЕС, который мы планируем получить в конце этого года», — заявил премьер-министр Косово Альбин Курти во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Стоит отметить, что такие члены ЕС, как Испания, Словакия, Румыния и Греция не признают независимости Косово.

12 мая Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. Ее должны рассмотреть комитет министров и Парламентская ассамблея.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, в частности, США и страны Европейского Союза. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово. Украина также не признает независимость страны.

Согласно сербской Конституции, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

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