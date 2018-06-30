Косово намерено привлечь США или Германию в качестве посредника в переговорах с Сербией

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил о желании привлечь США или Германию в качестве посредника в переговорах между президентом Косово Хашимом Тачи и президентом Сербии Александаром Вучичем.

Об этом сообщает DW.

По мнению Харадиная, посредники, которые занимались этим вопросом в течение последних лет, не способны достичь прорыва. Сейчас ими являются верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и дипломат, представитель внешнеполитической службы ЕС Ангелина Айхгорст.

Харадинай также отметил, что если Вашингтон будет считать, что посредником должен быть член ЕС, "тогда Германия может принять участие".

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С 2008-го, года провозглашения независимости Косово от Сербии, страна была признана 110-ю государствами мира включая США. Однако Сербия продолжает настаивать на своем суверенитете над территорией Косово и блокирует с помощью России вступление Косово в ООН.