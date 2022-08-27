«Забыть, что Косово — это Сербия». В Госдепе США прокомментировали новые раунды переговоров по урегулированию спора 27 августа, 12:14 Косово (Фото:Maarten van der Velden/Flickr)

Заместитель госсекретаря США Габриэль Эскобар предложил забыть нарратив, что Косово является частью Сербии. По его словам, нужно говорить об этих странах как о составляющих европейского региона.



Об этом он сказал в интервью телеканалу N1.

Эскобар и спецпредставитель ЕС по политике Западных Балкан Мирослав Лайчак провели в Белграде два раунда переговоров. Первый закончился безрезультатно вечером 25 августа, второй — в пятницу, 26 августа.

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По словам заместителя госсекретаря, США хотят дать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества.

«Я думаю, что мы должны забыть нарратив о том, что Косово — это Сербия, и перейти к тому, что Косово и Сербия — это действительно Европа. Соответственно, у вас общее будущее», — заявил Эскобар.

По словам специального представителя США, встреча была профессиональной и спокойной. Его вдохновил уровень открытости, который продемонстрировали политики.

Эскобар считает, что в обозримом будущем отношения между Сербией и Косово наладятся.

Отношения между Сербией и Косово осложнились после того, как в знак протеста против решения местных властей о запрете с 1 августа въезда на территорию края автомобилей с сербскими номерами в сербских общинах Косово начали блокировать дороги и строить баррикады.

31 июля, за день до вступления в силу новых правил, сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов. Позже полиция Косово сообщила о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.

В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило вновь открыть пограничные переходы.

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